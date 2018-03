Tekirdağ Büyükşehirden Çorlu’ya iki yeni park

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu’da yapımı tamamlanan Zübeyde Hanım Parkı, Çorlu TEMA Park Mesire Alanı ve Zübeyde Hanım Anıtı açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu parkın ismine Ünal Başkanımız ile birlikte karar verdik. İkimiz de buranın ismi Zübeyde Hanım Parkı olsun dedik. En çok ihtiyacımızın olduğu ve hiçbir zaman ihtiyacımız olmaktan çıkmayacak olan, gönlümüzün sevgilisi, ebedi liderimiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, onu dünyaya getiren, yetiştiren, elleri öpülesi annesinin adının bu parka verilmesi hepimiz için çok başka bir gurur kaynağıdır” dedi.

“Bu bölgedeki ve diğer ilçelerdeki yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecektir” diyen Albayrak, “Önümüzde dolu dolu 370 günümüz var. Yani 370 gün sonra Türkiye seçim atmosferine giriyor. Seçim öncesinde karşınıza çıkacağız ve size diyeceğiz ki, "Söz verdiklerimiz bunlar. Biz bunları yaptık." Siz de ona göre bize ’tamam’ veya ’devam’ diyeceksiniz. Bunun kararını verecek olan sizlersiniz. Siyasi beklentiler içine girerek, "Bırakın biz yapalım" demekle olmaz. Buna karar verecek değerli vatandaşlarımızdır” diye konuştu.

“2 gün önce güzel bir mutluluk yaşadık, Çanakkale Zaferinin 103. yılını kutladık” diyen Başkan Albayrak, “Tabi o zafer, tüm dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiğimiz, meydan okuduğumuz bir zaferdir. Ülkemizin önünün açılmasında çok önemli bir yer tutar. Daha da önemlisi Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kahramanlığının, askeri dehasının ortaya çıktığı yer olmuştur. Türkiye’nin tarihte gururla andığı çok güzel zaferleri vardır. 1071’de Alparslan’ın Anadolu’ya girişinden başlayın, İstanbul’un fethine gelin, Çanakkale Zaferine, Kurtuluş Savaşına, Güneydoğu’da terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadeleye, bugün göğsümüzü kabartan, bizi gururlandıran Afrin Savaşına kadar olan bu zaferler ülkemizin bütünlüğüne göz diken olursa ebediyen sürecektir. Çünkü bunun temelinde vatan sevgisi, millet sevgisi ve yurt sevgisi yatıyor. Önümüzdeki günlerde Allah kısmet ederse, perşembe günü 11 belediye başkanımızla birlikte Gaziantep’e ve Hatay’a gideceğiz. Afrin’de bulunan askerlerimize moral vermek amacıyla oraya gidiyoruz. Oraya gittiğimizde bütün Tekirdağlıların, Çorluluların gönül dolusu selamlarını ileteceğiz askerlerimize” şeklinde konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ayrıca, “Basınımızın da gündeme getirerek park olmasını istedikleri eski devlet hastanesinin orada ilk icraatımıza başladık. Biz orayı park yapmaya karar verdik. Projemize de başladık. Vatandaşlarımızın faydalanacağı, hoşça vakit geçireceği güzel bir park inşa edeceğiz. Açılışını yaptığımız bu parkın da bütün Çorlululara hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızı burada yürümeye, spor yapmaya davet ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde kurdele kesimi ve anıtın açılışı gerçekleşti.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ise, “Bir anne isterse dünyayı değiştirebilir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi bunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Onun yetiştirmiş olduğu evlat, tüm dünyanın hasta adam dediği bir ülkeyi yoktan var ederek bir Cumhuriyet kurmuştur. Onun izinde asil milletimiz ekonomisi tükenmiş, yorgun bir ülkeden bugünlere özgürlüğe, modernliğe, demokrasiye kararlı adımlarla yürümüştür. İnanıyorum ki, onun izinde ilerlediğimiz müddetçe Türk milleti hür, bağımsız ve güçlü olmaya ilelebet devam edecektir. 18 Mart Şehitler Haftasını kutladık. 18 Mart Çanakkale geçilmezin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Eğer bu ülkede kadınlarımız rahatça gezebiliyorsa, rahatlıkla bu ülkede oy kullanabiliyorsak, özgürce yaşayabiliyorsak bu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Bu sebeple Çanakkale Savaşında şehit olanların önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca Suriye’de, Afrin’de çarpışarak şehit olan askerlerimize, evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce iyileşmesini diliyorum. Bugün burada güzel bir projenin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz burada güzel bir park düzenlemesi yaptı. Bu parkta vatandaşlarımız yürüyüş yapıyor, bisiklet sürüyor. Gün geçtikçe daha fazla vatandaşımız gelecek” dedi.

“Çorlu’ya ne yaptınız demeye gerek yok” diyen Başkan Baysan, “Yaptığımızı bilen biliyor. Bugün gençlerimize sağladığımız imkanı yapan var mı? Yüzme havuzu, kapalı spor salonu yapmak belediyenin görevi mi? Trakya’nın en büyük kapalı spor salonunu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Kısmetse o kapalı spor salonundan bir kız voleybol takımımız birinci lige çıkacak. Trakya’nın en modern kültür merkezini yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz muazzam güzel bir Spor Okulu yaptı. Vatandaşlarımız yapılan her şeyi görüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi beşinci senesini doldurmadan büyük yatırımlara imza attı. Bu kadar yaşamı kolaylaştırıcı projeyi hayata geçirmelerinden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıma ve 11 ilçe belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Böyle bir parkın hizmete sunulmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın” diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün de proje hakkında bilgiler verdi. Gürcün, “Bugün burada 52 bin 700 metrelik Zübeyde Hanım Park alanının tamamlanmış olan 33 bin 700 metrekarelik 1. Etabı ile 160 bin metrekarelik TEMA Park Mesire alanının açılışı için toplandık. Zübeyde Hanım Parkı 1. Etap 33 bin 700 metrekare olup projesi Fen İşleri Daire Başkanlığı teknik elemanları tarafından hazırlanmıştır. Sahanın drenajı, elektrik tesisatı, dekoratif direklerin montajı, sert zeminlerin yapılması, peyzaj düzenlemeleri, otomatik sulama gibi bütün alt yapı ve üst yapı hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından yapılmıştır. Bu parkta sadece bisiklet yolu sadece ihale ile yapılmıştır. Geri kalan kısmı tamamen kendi personelimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu parkta 13 bin 250 metrekare sert zemin taş döşemesi yapıldı. 14 bin metrekare rulo çim serimi gerçekleştirildi. 170 ağaç dikildi. 97 adet dekoratif aydınlatma direği montajı, otopark, 1270 metre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı. 25 adet pergole, 5 adet kamelya, 23 adet oturma bankı parkımız içerisine yerleştirildi. Ayrıca bu parka ismini veren Zübeyde Hanım anıt heykeli de parkta yerini aldı ve anısını yaşatılması düşünüldü. Parkın 2. Etabı da bu yıl içerisinde Çorlu halkının hizmetine sunulacaktır. Bugün açılışını yapacağımız ikinci tesis de Çorlu TEMA Park Mesire Alanıdır. Bu alan 160 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Geçmişte ağaçlandırma yapılmış ancak bakım ve korunmasında sıkıntılar yaşanmıştır. Vatandaşların alana girememesi, kötü amaçlı insanların işgali altında bulunması nedeniyle gelen şikayetler üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşerek alanın devrini talep ettik. Burada da ekiplerimiz çalışmaları başlattı. İlk olarak 160 bin metrekarelik alanın etrafı çevrildi. Daha sonra yürüme ve araç yollarını elden geçirdik. 153 adet piknik masası montajı yaptık. 93 adet barbekü kurulmasını sağladık. Ayrıca güvenlik amaçlı aydınlatma direkleri montajı yapıldı. Bu alanın bakımı, onarımı ve temizliği de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından yapılmaktadır. Buradaki çalışmalar her zaman devam edecektir. Bu parkın dışında diğer ilçelerimizde de park çalışmaları yapılıyor. Bugün açılışını yaptığımız tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Feyzi Ünal, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.