Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Şehit Hüseyin Akın Sokak üzerinde yer alan bir markette meydana geldi. Kapalı olan markette ilk anda belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında markette bulunan deodorant ve parfüm şişeleri art arda patladı.
Sokaktan yükselen patlama sesleri üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım isteyen mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak marketin bulunduğu apartmanda ikamet edenleri tahliye ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan olay sonrası vatandaşlar derin bir nefes aldı. Maddi hasar medyana gelen olayda yaralanan olmadı.
İHA
Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!
Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...
Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 1 yorum