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Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 03:05 | Son Güncelleme

Çorlu’da bir markette medyana gelen yangın ve patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Polis marketin bulunduğu binayı her ihtimale karşı tahliye ederken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Şehit Hüseyin Akın Sokak üzerinde yer alan bir markette meydana geldi. Kapalı olan markette ilk anda belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında markette bulunan deodorant ve parfüm şişeleri art arda patladı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sokaktan yükselen patlama sesleri üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım isteyen mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak marketin bulunduğu apartmanda ikamet edenleri tahliye ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan olay sonrası vatandaşlar derin bir nefes aldı. Maddi hasar medyana gelen olayda yaralanan olmadı.

İHA

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