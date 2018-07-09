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Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 24 kişinin öldüğü, 338 kişinin yaralandığı kazanın ardından herkes 'Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı?' yanıt ararken, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, 'Emniyet tedbirleri maliyetli olduğu için kaldırıldı. Yol bekçileri olsaydı böyle bir kaza olmazdı' dedi. Öte yandan kaza ile ilgili 'bakım çalışmaları için ödenek çıkmadı' iddiası da ortaya atıldı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, Çorlu yakınlarında 24 kişinin öldüğü, 338 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili değerlendirmesinde yolların rutin kontrolünü yapan yol bekçisi kadrosunun beş yıl önce kaldırıldığını hatırlattı. Bektaş, “Emniyet tedbirleri maliyetli olduğu için kaldırıldı. Yol bekçileri olsaydı böyle bir kaza olmazdı” dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin beş vagonunun raylardan çıkıp devrilmesi sonucu 24 kişi ölü, 338 kişi yaralandı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, yol kontrolü yapan personelin olması durumunda kazanın yaşanmayabileceğini söyledi.

Bektaş, “Demiryollarıyla ilgili ‘yol bekçisi’ dediğimiz, günlük rutin yaya olarak yol kontrolünü yapan arkadaşlarımız vardı. Yol bekçileri yaklaşık 5 yıl önce kaldırıldı. Dolayısıyla şu anda yol kontrolü yapılmıyor” dedi.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre; “Kamu kurumlarında birçok personelde eksiltmeye gidildi” diyen Bektaş, “İş kâra döküldü, emniyet tedbirleri maliyetli olduğu için kaldırıldı. Kısa zaman önce büyük bir bakımdan geçmiş bir bölge orası ama ne yazık ki bu olay yaşandı. Yol bekçileri olsaydı böyle bir kaza olmazdı muhtemelen” şeklinde konuştu.

‘DOĞA FACİASI YA DA BU İŞİN FITRATINDA VAR DİYECEKLER’

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın kazanın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiği şeklindeki açıklamasını eleştiren BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, “Ya doğa faciası ya da bu işin fıtratında var diyecekler ama bunlara karşı önlem almak gerekiyor. Meteoroloji hava koşullarıyla ilgili bilgi veriyor. Burası yağış alan bir bölge. Daha önce de kar ve kötü hava şartları dolayısıyla kapanan bir yol ve bakımı yakın bir zamanda yapılmıştı. Ancak önlem alınabilirdi” dedi.

'BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN ÖDENEK ÇIKMADI' İDDİASI

Tren kazasıylayla ilgili en çok dikkat çeken iddialardan bir diğeri de tren yolundaki bakım çalışmaları için ödenek çıkmadığı. 'Sözcü Gazetesi'nden Bora Erdin'in haberine göre; feci tren kazasının meydana geldiği Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'ne İstanbul Halkalı'dan gelen hattın menfez bakım ve taş duvar işleri ihalesi haziran ayında açıldı.

İhale 6 Temmuz 2018 yani geçtiğimi Cuma günü yapılacaktı. Ancak ihale ödenek tahsis emri çıkmadığından iptal edildi. “Ödenek tahsis emri” ihalenin yapılası için devlet bütçesinden buraya para aktarılmaması anlamına geliyor.

2018/293539 ihale kodu ile T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Malzeme Müdürlüğü tarafından açılan ihale tam da kazanın meydana geldiği görülen köprülerin sel ve diğer dış etkenlere kaşı korunmasını sağlamak için yapılacaktı.

odenek

ZEMİN İŞİ BİTMEDEN HAT AÇILMIŞ

Yenilenen Halkalı-Uzunköprü hattı üzerinde sağlam olmayan zeminler için yapılacak uygulamanın ihalesi ise 2 Mayıs'ta yapıldı. “Sirkeci-Uzunköprü Hattı Km:271+000-271+200 arası Heyelanlı Bölgenin fore kazık ile ıslah edilmesi işi” ihalesini Ali Mete Türker, Doğuş İnşaat Taahhüt Ve Tic. Ltd. Şti. aldı. 4 milyon 771 bin 919 TL olan yaklaşık maliyetle kazanan şirketlerin işi bitirme süresi ise 180 gün olarak belirlendi. Fore kazık diye tabir edilen sistem, sağlam zemine sahip olmayan bölgelerde yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırma amaçlı uygulanan bir sistem. Fore kazık ile heyelan riski olan bölgelerde sahanın düzenlenmesi ve zeminin güçlendirilmesini sağlıyor. 180 gün süre tanınan ihalenin tamamlanması beklenmeden hattın açılmasının ise kazaya davetiye çıkarıp çıkarmadığı kaza kırım raporuyla ortaya çıkacak.

BAKAN ARSLAN: EN SON BAKIM NİSAN AYINDA YAPILDI

Öte yandan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ise kazayla ilgili yaptığı açıklamada “En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış” yorumunda bulundu.

CHP'Lİ İSİMDEN SERT TEPKİ: SUÇLUSUNUZ

Öte yandan CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş da söz konusu iddialara dikkat çekerek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kaza değil göz göre göre cinayet! Dere yatağının üstünü toprakla örter ve aklınca 'zemin' yaratırsan, 24 insanımızın katline yol açarsın! Suçlusunuz! Rant ve yandaşa kaynak aktarma sevdanız yüzünden 24 insanımızı kaybettik! Kaçamazsınız; hesap vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

yarkadas


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Eğer böyle ise, bu bir can ın maliyeti.. Yazık ve Utanç verici (en azından ben utandım)
Tabi para anca saraya yetiyor, bunlar için para kalmıyor. Yazık gerçekten.
Ölü sevici chp iş başında
alın bu adamı içeri olan ihmalleri açığa çıkarıyor boşuna mı yayın yasağı yaptılar
Her işin başına bu bizden diyerek biri veriliyor ,deneyim,bilgi,tecrübe varmı bakan yok , bizden olsun yeter.
Kim görecek??? Yandaş yalaka ve hırsız kadrolaşmanın en fazla olduğu kurum TCDD. Müfettişler mazot hırsızlığı ve kaybolan demibaş doslarını incelesin yeter inceleyebilirse.
yolu yapan müteahhitler yandaş olunca hakkıyla kontrol yapılmadan yol teslim alınır. kontrolörler bazı kişilerden bazı şeyler alabilir. sonuç bu işte. hangi vicdan bunu kabul edecek şimdi. hangi genel müdür, m.vekili veya bakan istifa ya da intihar edecek. ya da hangi müteahhit canına kıyacak bunca insanın katili oldu diye? Allah ölenlere rahmet eylesin. aile ve yakınlarına sabırlar ihsan etsin. hepimizin başı sağ olsun. yaralılara da şifalar dilerim.
Zannımca ödenek konusunda öncelik, hizmette öncelik, yatırımda öncelik akepeye oy veren bölgelere tanındığı için. Bu tip olayları daha çok göreceğiz.
bu kazalar ve çocuk kaçırmlar toplumu germek için beli odaklar tarafından icra ediliyor bir ayda 5 tane kaçırma vakası olmaz türkiyede başramıycaksınız ey haçlı ve uşaakları
yaşasın kara cehalet yönetimi
Muhalif birkaç haber sitesi bu konuyu baya bi deşmiş açın okuyun görün.. Yürekler yandı yine geri gelmeyecek olsa da canlar lütfen açın okuyun araştırın bakın bu kaza neden olmuş..
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