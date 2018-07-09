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Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! İki makinist gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası ile ilgili 2 makinist gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! İki makinist gözaltına alındı

Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı' nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Tekirdağ Çorlu tren kazası Makinist

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