Tekirdağ Çorlu Havalimanının yolcu trafiği artıyor

Tekirdağ Çorlu Havalimanı’nda Şubat ayında yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre Şubat ayında Tekirdağ Çorlu Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 artışla 7 bin 379, dış hat yolcu sayısı 350, toplamda ise yüzde 59 artışla 3 bin 729 oldu. 2018 yılı Şubat ayında Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na iç hatta iniş kalkış yapan uçak trafiği bin 64, dış hatlar uçak trafiği 32 olmak üzere toplam uçak trafiği bin 96’ya ulaştı. 2018 yılı Şubat ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise yüzde 76 artışla 90 ton olarak gerçekleşti.

2018 yılı Şubat sonu gerçekleşmelerine göre ise Çorlu Havalimanı’nda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 16 bin 934 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 668’e, yük trafiği ise yüzde 96 artışla 174 tona ulaştı.