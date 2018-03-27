Tekirdağ'da firar eden işadamının işyerine kayyum atandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nin Tekirdağ il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda şüpheli, bilgi sahibi ve gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda operasyon başlattı. İşadamı K.Ö.’nün de örgütün sözde ’il molla imamı’ olduğu ileri sürüldü. Yapılan incelemede K.Ö.’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirlendi.

DHA'nın haberine göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturmada, işadamı K.Ö., S.Ö. ve B.Ö.’nün FETÖ/PYD silahlı terör örgütünü finanse ettiği öne sürüldü.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yapılan çalışmaların ardından K.Ö. ve K.G. isimli kişilerin şirketlerine el konularak kayyum atanmasına karar verdi. Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, K.Ö. ve K.G.’nin Tekirdağ ve İstanbul’daki şirketlerindeki belgeler ile mal varlıklarına el koydu.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 6’sını gözaltına alırken, aralarında işadamı K.Ö.’nünde bulunduğu 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.