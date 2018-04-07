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Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Hayati B, eşini ve iki üvey oğlunu boğarak öldürdükten sonra 14 yaşındaki üvey kızını yanına alarak kayıplara karıştı. Zanlının, eşini fuhuşa zorladığı, yapmadığı takdirde çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği iddia edildi.

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Olay, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati B. ile eşi Güzel B., bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi.

BAYILTTIKTAN SONRA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Ailenin oturduğu evde bugün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati B., eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel B. ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları 10 yaşındaki Ardınç ve 12 yaşındaki Arda Edirne'ye vurmaya başladı. Güzel B. ve oğulları aldıkları darbelerle yere yığıldı. Hayati B., ardından eşini ve iki oğlunu boğarak öldürdü.

14 YAŞINDAKİ ÜVEY KIZINI DA ALARAK KAÇTI

Tüyler ürperten olay, bugün komşuların ailenin evinin camlarının kırık olmasından şüphelenip, içeri bakmasıyla ortaya çıktı. Evde 3 kişinin cansız bedenini gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güzel B. ile çocukları Ardınç ve Arda'nın dövülüp, boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada Hayati B.'nin eşinin diğer evliliğinden olan kızı 14 yaşındaki M.Y.'yi de tehditle yanına alarak bir otomobille İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

'FUHUŞA ZORLADI' İDDİASI

Öldürülen Güzel B.'nin yakınları, Hayati B.'nin sürekli eşini fuhuşa zorladığını, yapmadığı takdirde çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bu iddiayı da değerlendiren jandarmanın, Hayati B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Tekirdağ Marmara Ereğlisi katliam cinayet fuhuş

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