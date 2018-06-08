HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tekirdağ'da otobüs ile tanker çarpıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı. Son dakika habere göre, kaza sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Tek ders, tek sınıf, 9 milletTek ders, tek sınıf, 9 millet
Sivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyorSivas'ın tek ot süpürgecisi, teknolojiye meydan okuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ yolcu otobüsü Kaza

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

7000 bekçi alımı için başvurular başladı! İşte Başvuru kılavuzu, başvuru şartları ve başvuru ekranı!

7000 bekçi alımı için başvurular başladı! İşte Başvuru kılavuzu, başvuru şartları ve başvuru ekranı!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de!

Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de!

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.