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Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği trenin makinistlerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelere göre, lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, “Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık” dedi. Öte yandan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, tren kazasıyla ilgili seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi.

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili makinistler Halil Altınkaya ile Suat Şahin ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Makinistler ve tren şefi, kaza sonrasında Ankara’daki yetkililere de o anları anlattı.

Habertürk Ankara'dan Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, Edirne’den İstanbul’a giden tren, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede saatte 100-110 kilometre hızla seyrediyordu. Makinistler, saat 17.00 sularında kazanın meydana geldiği menfeze yaklaştı. Makinistler Altınkaya ve Şahin, raylarda ve traverslerde olağanüstü bir durum görmedi. Yalnızca, kazaya neden olan bölgede rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu belirttiler.

3 GÖREVLİNİN DAHA İFADESİNE BAŞVURULACAK

Öte yandan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi.

İHMAL TARTIŞMALARI

Kazaya ilişkin olarak ihmal tartışmaları ise devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof.Dr.Doğan Perinçek, dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili Sözcü’ye konuştu. Perinçek “Bu heyelan değil, ihmal” dedi.

“SORUMLU OLAN KİLLİ ZEMİN YA DA MENFEZ DEĞİL”

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ’ın “Heyelan olduğu için tren kazası gerçekleşti” sözlerini eleştiren Prof.Dr. Doğan Perinçek, 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili şöyle konuştu:

“Ben bu alanda yıllarda çalıştım. Bilgi birikimime dayalı söylüyorum; bu bir heyelan değil. Fotoğraflarda belli oluyor. Rayların altındaki toprak boşalmış. Orada Çorlu Çayı var ve ona bağlanan dereler var. Bunlardan bir tanesi de Balabanlı Çayı. Balabanlı Çayı’nın yağmur sonrası taşıdığı su çok fazla. Bu demiryolunun altına yaptıkları köprünün çapı bu suyu taşımaya müsait değil. Dolasıyla oradaki menfez kapanıyor. Yükselen su demiryolunun altındaki cismi oyuyor. Kazanın sebebi budur. Burada çok ciddi bir mühendislik sebebi var. Bu zemine şartlara uygun yol ve demiryolu yapmak gerekiyor. Ama burayı yapan insanlar hiçbir tehlikeyi göz önünde bulundurmamışlar. Bir sürü teknik hata var. Ben bu alanda konuyu iyi bilen bir mühendisin ya da jeoloji uzmanının olduğunu sanmıyorum. Bu işi yapan firma yetkin olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bu 24 vatandaştan sorumlu olan o killi zemin ya da menfez değil, orayı yapan firma ve o firmanının yetkin olmaması. O firmaya bu işi veren insanlardır. 24 insanın hesabı sorulmalıdır.” dedi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
dış güçler gene düğmeye bastı
MAKİNİSTLERİN HİÇ BİR SUÇU YOKTUR. TCDD BÖLGE MÜDÜRÜ VE YOL BAKIM ONARIMINDAN SORUMLU TÜM BÜROKRAT İDARECİ, AMİR, MEMUR, İŞÇİ TAYFASIDIR. YAĞMUR YAĞDI YOLLAR ÇAMURLANDI DİYE YOLU BİLE TENEZZÜL EDİP KONTROL ETMEMİŞLER AMA TREN SEFERLERİNİ DEVAM ETTİRMİŞLER. TABİ MASA BAŞINDA YOLUN KONTROLU NİSANDA YAPILDI DİYENLER DE SUÇLUDUR. DEMEKKİ MENFEZLERİN MICIRLA DEĞİL SAĞLAM BETONLA DESTEKLENMESİ GEREKİYOR. YAĞMUR MICIRI MICIR YÜZLERCE KİŞİNİN HAYATINI ALIP GİDİYOR. YETKİLİ DEDİĞİMİZ İNSANLARDA MAL MAL KRAVATLARINI TAKMIŞ BİRBİRLERİNE BAKIYOR.
Günah keçisi makinistler mi seçildi ? Adam daha ne yapsın problem olduğunu anlar anlamaz freni çektik diyor. Ne yapsaydı geleceği görüp ilgili noktaya 1 km kala treni durdurup olay yerine yürüyerek gidip çökmüş yere dolgu mu ataydı ? Ulaştırma Bakanı derhal istifa etmelidir.
Asıl sorumluları ortaya çıkarın makinistin ne suçu var alooo
acaba o rayları yapan muhendislerde ifadeye cagrilacakmi?
Birkaç sene önce Balıkesir - İzmir arası tren ile giderken dikkat ettim en fazla 87 km hızı görmüştüm. Bunlar neden daha hızlı gitmişler...???
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