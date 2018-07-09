Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili makinistler Halil Altınkaya ile Suat Şahin ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Makinistler ve tren şefi, kaza sonrasında Ankara’daki yetkililere de o anları anlattı.

Habertürk Ankara'dan Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, Edirne’den İstanbul’a giden tren, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede saatte 100-110 kilometre hızla seyrediyordu. Makinistler, saat 17.00 sularında kazanın meydana geldiği menfeze yaklaştı. Makinistler Altınkaya ve Şahin, raylarda ve traverslerde olağanüstü bir durum görmedi. Yalnızca, kazaya neden olan bölgede rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu belirttiler.

3 GÖREVLİNİN DAHA İFADESİNE BAŞVURULACAK



Öte yandan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi.

İHMAL TARTIŞMALARI



Kazaya ilişkin olarak ihmal tartışmaları ise devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof.Dr.Doğan Perinçek, dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili Sözcü’ye konuştu. Perinçek “Bu heyelan değil, ihmal” dedi.