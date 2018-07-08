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Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Trende ilk bilgilere göre 360 yolcu bulunuyordu. Araç ile ulaşımın çok zor olduğu belirtilen bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.

Çorlu'da tren vagonu devrildi

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