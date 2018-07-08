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Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından vatandaşlara kan verme çağrısı yapıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Afet bölgesine 300-400 ünite kadar kan gönderildi. Kızılay'ın kan ihtiyacı kalmadı" açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarının devrilmesiyle 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

Facianın ardından Çorlu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından çok önemli bir çağrı yapıldı.

VATANDAŞLARA KAN VERME ÇAĞRISI

Yapılan paylaşımda "Sarılar Mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Çorlu Kızılay Kan Bağışı Merkezine başvurmaları önemle rica olunur" denildi.

KIZILAY: KAN İHTİYACI KALMADI

Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Afet bölgesine 300-400 ünite kadar kan gönderildi. Kızılay'ın kan ihtiyacı kalmadı" açıklamasını yaptı.


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