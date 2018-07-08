Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarının devrilmesiyle 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.
Facianın ardından Çorlu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından çok önemli bir çağrı yapıldı.
Yapılan paylaşımda "Sarılar Mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Çorlu Kızılay Kan Bağışı Merkezine başvurmaları önemle rica olunur" denildi.
DUYURU— Çorlu Belediyesi (@CorluBelediyesi) 8 Temmuz 2018
Sarılar Mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Çorlu Kızılay Kan Bağışı Merkezine başvurmaları önemle rica olunur.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Afet bölgesine 300-400 ünite kadar kan gönderildi. Kızılay'ın kan ihtiyacı kalmadı" açıklamasını yaptı.
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