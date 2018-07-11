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Tekirdağ'daki tren kazasının ardından seferler yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 07:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından ara verilen seferler İstanbul Halkalı'dan kalkan trenle yeniden başladı.

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından seferler yeniden başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından ara verilen seferler İstanbul Halkalı'dan kalkan trenle yeniden başladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket eden tren Edirne'ye ulaştı.

Halkalı'dan dün saat 21.40'ta yola çıkan Bosfor Ekspresi 02.32'de Edirne Garı'na geldi. Garda kısa bir süre duran tren, yolcularını indirmesi sonrası Kapıkule Garı'na hareket etti.

Yolcular, Kapıkule Garı'nda pasaport kontrolleri için trenden inerek işlemlerini yaptırdı.

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Tren, pasaport kontrollerinin ardından 39 yolcusuyla Sofya'ya doğru yoluna devam etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü bir yolcu treni vagonlarından bazılarının raydan çıkması sonucu devrilmişti. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tren kazası Halkalı

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