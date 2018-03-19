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Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri ile etkin ve kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri ile etkin ve kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyan emniyet ekipleri, uyuşturucu konusunda Whatsapp İhbar Hattını devreye aldı.
Tekirdağ Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve üzerinde ’Bazen bir yanlış bütün doğruları götürür’ ibaresi yer alan afişler Tekirdağ il genelinde olduğu gibi Çorlu’da da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere asıldı.
Uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen durumla karşılaştıklarında ya da uyuşturucu madde kullanımına şahit olduklarında vatandaşlardan bu durumları Tekirdağ emniyeti bünyesinde uyuşturucu ile mücadele konusuna tahsis edilmiş telefon hattına mesaj yoluyla bildirmeleri istendi.
Vatandaşların 0 505 367 59 59 numaralı Whatsapp İhbar Hattından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne ulaşabilecekleri kaydedildi.

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