Tekirdağ için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Tekirdağ ve çevresinde kuvvetli yerel sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam Tekirdağ ve çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

