Tekirdağ için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Tekirdağ ve çevresinde kuvvetli yerel sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam Tekirdağ ve çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!
Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesinde Erdoğan'a küfür eden 5 kişi tutuklandı
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum