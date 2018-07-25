Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tekirdağ il merkezinde bir saatlik periyotta gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği belirtildi.
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