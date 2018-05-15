Tekirdağ iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayına 16 Mayıs Çarşamba günü girmiş olacağız. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyen Tekirdağlılar, şehirlerinin imsak vakti ve iftar saati nedir merak ediyorlar. Diyanetin hazırladığı, sayfamızda yer alan Ramazan imsakiyesine göre Tekirdağ'da tutulacak ilk orucun imsak vakti 3.58 iken iftar vakti 20.28. İşte Tekirdağ Ramazan imsakiyesi 2018... İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 TEKİRDAĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:58 05:45 13:12 17:07 20:28 22:07 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:56 05:44 13:12 17:07 20:29 22:09 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:55 05:43 13:12 17:07 20:30 22:10 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:53 05:42 13:12 17:08 20:31 22:11 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:52 05:41 13:12 17:08 20:32 22:13 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:13 17:08 20:33 22:14 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:49 05:40 13:13 17:08 20:34 22:16 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:48 05:39 13:13 17:09 20:35 22:17 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:47 05:38 13:13 17:09 20:36 22:19 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:46 05:37 13:13 17:09 20:36 22:20 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:44 05:37 13:13 17:10 20:37 22:21 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:43 05:36 13:13 17:10 20:38 22:23 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:42 05:35 13:13 17:10 20:39 22:24 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:41 05:35 13:13 17:10 20:40 22:25 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:40 05:34 13:13 17:11 20:41 22:26 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:39 05:34 13:14 17:11 20:41 22:28 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:38 05:33 13:14 17:11 20:42 22:29 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:37 05:33 13:14 17:12 20:43 22:30 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:36 05:33 13:14 17:12 20:44 22:31 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:35 05:32 13:14 17:12 20:44 22:32 21 05 Haziran 2018 Salı 03:35 05:32 13:14 17:12 20:45 22:33 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:34 05:32 13:15 17:13 20:46 22:34 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:33 05:31 13:15 17:13 20:46 22:35 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:33 05:31 13:15 17:13 20:47 22:36 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:32 05:31 13:15 17:14 20:47 22:37 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:32 05:31 13:15 17:14 20:48 22:38 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:31 05:31 13:16 17:14 20:49 22:39 28 12 Haziran 2018 Salı 03:31 05:30 13:16 17:14 20:49 22:39 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:31 05:30 13:16 17:15 20:50 22:40 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:30 05:30 13:16 17:15 20:50 22:41 ORUÇ FİDYESİ NEDİR? NE KADARDIR? İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur´an-ı Kerim´de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah´tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

2018 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fidye miktarı 19 TL'dir. RAMAZAN ORUCU KAZASI NASIL YAPILIR? Her ne sebeple olursa olsun gününde tutulamamış ramazan orucunun kazâ edilmesi gereklidir. Aynı şekilde kefâret, adak veya başlanıp bozulmuş nâfile oruçların kazâsı da gereklidir. Başlanıp tamamlanmamış nâfile oruç meselesinde, Şâfiîler hiçbir şekilde kazâyı gerekli görmezken, Mâlikîler sadece kasten bozma durumunda kazâyı gerekli görmüşlerdir. Ramazan orucunun kazâsı yasak günler dışında her zaman yapılabilir. Şâfiîler’e göre ise bir ramazanda kazâya kalmış orucun, gelecek ramazana kadar kazâ edilmesi gerekir. Bir ramazanın kazâ borcu yerine getirilmeden, öteki ramazan gelecek olursa, kazâ borcuna ilâveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. İFTARDA ORUÇ AÇARKEN OKUYABİLECEĞİNİZ DUALAR Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler: "Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü." Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla." Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN. RAMAZAN AYI MESAJLARI Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insanlara…

Allah”ım! Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. (Amin) Hayırlı Ramazanlar.