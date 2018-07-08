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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Sağlık Bakanlığı, tren kazasında 10 kişinin öldüğünü, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yolculuk sırasında trende 362 yolcu ve 6 personel bulunuyordu. Kazanın aşırı yağışlar nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a 15:45 seferini yapan trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor. Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 ÖLÜ, 73 YARALI VAR"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.

tren kaza

TEKİRDAĞ VALİSİ CEYLAN: PALETLİ ARAÇLAR SEVK EDİYORUZ

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çok sayıda yaralı var. Olayda ölenler de oldu ama net rakam şu anda veremiyoruz. Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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Vali Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an bölgeye ulaşmaya çalışıyorum. Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız olay yerinde. Şu anda yaralılarımızın büyük kısmı bölgeden; bölge çok zor bir bölge. Yürüyerek ancak gidilebiliyor. Yaralılarımız hem helikopterlerimiz olay yerinde. İnşallah yaralılarımızı en kısa sürede hastaneye ulaştırıp tedavilerini sağlayacağız. Yaralılarla ilgili net bir bilgi yok. İnşallah en kısa zamanda ulaşacağız. (Hayatını kaybedenlerin olduğu iddiası) Bize de öyle bilgiler geldi. Ama net bir bilgi ulaşmadığı için ölü sayısı hakkında bilgi veremeyeceğim."

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VALİDEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tren kazasıyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada "Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

MUHTAR: BÖLGEYE ULAŞIM ÇOK ZOR

Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.

İBB 7 ARAÇ YOLLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Tren kazasının yaşandığı bölgeye gitmek için İtfaiye Daire Başkanlığından 7 tane kurtarma aracı ve 24 personel bölgeye gönderildi.

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TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerince Çorlu/Tekirdağ bölgesinde yaşanan tren kazasındaki yaralıların tahliye işlemlerine helikopterlerle destek sağlanmaktadır." denildi.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
basimiz sagolsun.eyy hukumet tren yollari trenler makinistler gozden geririlmeli.akp belediyeleri alt calismalarin dan memnun degilim.vatandas olarak uyarmak istedim.
madem bölgede yol yok, çamur ve tarla ulaşamıyorsunuz Helikopter yollayın
Allah yardımcıları olsun. İhmal varsa cezalilar cezalarını ceksinler
Trenle git mudahaleye ne paleti ne araci
gönderin Helikopterleri
Ulaşılamıyormu insanlara bu ne kadar aşşalık bir savunma arkadaş nerede helikopterler,yol yoksa helikopter var askeri ve ya sivil,ey başkan koruma için 10 bin polis takviyesi yapıncaya kadar bak burada neler oluyor ama umurunuz damı siz daha yemin edeceksiniz doğru ya özür dilerim sayın başkan
Kontroller arttırılmalı tren rayları sık sık kontrol edilmeli..ihmal edilmemeli. Trendeki vatandaşlarımızın Rabbim yardımcıları olsun
Allah acil şifalar versin. Bu trakya hattının da yenilenmesi lazım. 100 yıllık yol
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