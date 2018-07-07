Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!

Geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak, Çorlu’da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında Çorlu Şehitliği’nde toprağa verildi.
Törende şehidin cenazesi taşındığı sırada, bir vatandaşın bir eliyle tabutu taşırken diğer elinde tuttuğu cep telefonu ile öz çekim yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Bu kadar da olmaz dedirten fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak görevli olduğu Kütahya’dan İstanbul Adli Tıp Kurumu’na görevli olarak gittiği sırada içerisinde bulunduğu aracın İstanbul Tuzla’da kamyona çarpması sonucu şehit olmuştu.(İHA)
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