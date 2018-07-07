HABER

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toprağa verilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak’ın cenaze töreninde objektiflere yansıyan bir görüntü görenleri 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!

Geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak, Çorlu’da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında Çorlu Şehitliği’nde toprağa verildi.

BİR ELİYLE TABUTU TUTTU, ÖBÜR ELİYLE SELFIE ÇEKTİ

Törende şehidin cenazesi taşındığı sırada, bir vatandaşın bir eliyle tabutu taşırken diğer elinde tuttuğu cep telefonu ile öz çekim yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Bu kadar da olmaz dedirten fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak görevli olduğu Kütahya’dan İstanbul Adli Tıp Kurumu’na görevli olarak gittiği sırada içerisinde bulunduğu aracın İstanbul Tuzla’da kamyona çarpması sonucu şehit olmuştu.(İHA)

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Ceylanpınar'da istismar ile hayvanlara şiddet protestosuCeylanpınar'da istismar ile hayvanlara şiddet protestosu
Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendiYeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu Şehit Astsubay İsa Boztoprak cenaze

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.