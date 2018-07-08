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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. Başbakanlık tren kazasının nedenini açıkladı. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtilirken, NTV muhabiri Ahmet Ergen "Şiddetli yağmur nedeniyle toprak kayması yaşanıyor. Rayların bulunduğu hat üzerinde ve hatta ciddi tahribatlar yaratmış. Boşta kalan raylar trenin geçtiği sırada trenin devrilmesine neden oluyor" dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

BAŞBAKANLIK TREN KAZASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir." denildi.

NTV muhabiri Ahmet Ergen de kaza ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

Kriz masasının çalışmaları ilerledikçe bilgiler de netleşmeye başlıyor. Bazı fotoğraflara da ulaşıldı. Hava koşullarının oldukça kötü olduğu bir bölge burası. Şiddetli yağış meydana gelmiş durumda. Şiddetli yağmur nedeniyle toprak kayması yaşanıyor. Rayların bulunduğu hat üzerinde ve hatta ciddi tahribatlar yaratmış. Boşta kalan raylar trenin geçtiği sırada trenin devrilmesine neden oluyor. İlk ulaşılan bilgiler, toprak kaymasının ray hattı boyunca zedelenmeye yol açması. Bu toprak kayması nedeniyle tren o hattan geçerken devriliyor. Trenin 360 kayıtlı yolcusu vardı.

TREN-KAZASİ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BAKAN YOK İLGİLENEN YOK DENETLEYEN YOK HER ŞEYİN ALLAHA BIRAKILDIĞI İNSAN HAYATININ ZERRE ÖNEM TAŞIMADIĞI BİR ÜLKE MALESEF...
ŞİMDİ AKP Lİ BAKAN ÇIKAR TAKDİRİ İLAHİ DER GEÇER.....
Dilerim en az kayıpla atlatılır...Allah yardımcıları olsun..
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