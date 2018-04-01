Tekirdağ İzmir’de tanıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in şirin ilçesi Seferihisar’da, Seferihisar Belediyesi tarafından sekizincisi düzenlenen "Yerel Tohumu Yaşatıyoruz" Tohum Takas Şenliğine katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan başkanlığında ilçelerden gelen Kent Konseyi üyesi kadınların yer aldığı ekip, Seferihisar’da Tekirdağ’ı temsil etti. Türkiye’nin birçok bölgesinden çeşitli illerin de yer aldığı Ürkmez Mahallesi’nde gerçekleştirilen Tohum Takas Şenliğinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin standı İzmirli ve diğer katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Stanttaki buğday tohumları ve Ergene ilçesinin meşhur bozası da katılımcılar tarafından kısa sürede tüketildi.
Tohum Takas Şenliklerinin önemine değinen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de Tohum Takas Şenliği düzenlediğini, bu yıl da 3 Mayıs tarihinde tekrar düzenleneceğini belirtti. Aslan, "Tohum bir yaşam biçimi ve gelecektir" dedi.
Tekirdağ’da kırsal turizme yönelik büyük bir çalışma başlattıklarını anlatan Aslan, "Tekirdağ’ın birçok ilçesinde kırsal turizmi geliştirmek için kadınlarımızı harekete geçirdik ve her zaman onlara destek oluyoruz, aile bütçelerine de katkı sağlamalarını istiyoruz" diye konuştu.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliği yaptığı ve çevre illerden milletvekillerinin de katıldığı Tohum Takas Şenliğinde binlerce yerli tohum birbirleriyle takas edildi.
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