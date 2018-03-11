Tekirdağ yerli otomobile çok yakın

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı en güçlü adaylar arasında Tekirdağ’ın olduğunu belirterek, “Trakya bölgemiz Tekirdağ’ımız en güçlü adaylar arasında hatta ilk üç arasında diyebiliriz ”dedi. Son zamanlarda yerli üretim otomobil fabrikasının nereye kurulacağı konusunda incelemeler ve araştırmalar devam ediyor. Yerli üretim Otomobil fabrikasının Tekirdağ’a kurulması konusunda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Son 3-4 yıldır Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisi ve isteği ile Türkiye’de yerli otomobil üretilmesinde ciddi bir gayret var. Gecen sene bunun imzaları atıldı. Türkiye’de üretilmesi ile ilgili ilk resmi anlaşma ve imza olmuş oldu. Şimdiye kadar hep konuşuluyordu. Ama 2017 yılının sonuna doğru bu düşünceler fikirler kâğıt altına alındı. Artık Türkiye gerçekten yerli milli yüzde yüz buranın imkânları ve mühendisleri ile yapılmış bir yerli otomobil yapma meselesinde olgunluğa ulaşıldı” dedi.

“Ne gibi potansiyelleri var buna bakmak lazım”

Yerli otomobillerin bir yerde olması için potansiyelin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, “Bu noktada Türkiye’de 81 tane vilayet var, 81 tane vilayet bu anlamda bu rekabette bizde olsun noktasında bizim ilimizde üretilsin noktasında istek ve talepleri var. Hükümete karşı o firmalara karşı ama tabi burada önemli olan istek ile beraber potansiyel noktasında ne gibi potansiyelleri var buna bakmak lazım ben bu anlamda Tekirdağ’ımızın diğer 81 vilayet arasından baktığımda artıları eksileri noktasında veya avantajları konuşana baktığımda ilk 3’e girebilecek bir il olduğunu düşünüyorum. Bu noktada işte yerli üretim deyince otomobil deyince bu işin kısmen ithalat ve ihracat boyutu var sadece biz otomobilimizi burada satmak istemiyoruz, tüm dünyaya satmak istiyoruz. Eğer ürettiğimiz ürünü dünyaya satmak istiyorsak bu anlamda lojistik maliyeti üretim maliyeti çok önemli” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı havalimanları arasında olan 3’üncü havalimanının bölgemize yapılıyor”

Tekirdağ’ın yerli otomobil yapma potansiyelinin olduğu ve konumu gereği çok iyi bir noktada olduğuna değinen Şahin, “Tekirdağ bulunduğu konum itibari ile liman kenti olması bunun ile beraber hemen limana yakın düz ve geniş arazilerin olması inşaat maliyetinin üretim maliyetlerinin azaltacak noktada düz ve genişleyebilir arazi yapısının olması yine Trakya’mızın ve Tekirdağ’ımızın Asya’yı Avrupa’ya bağlayan geçiş hattında olması yine dördüncü özellik olarak TCDD’nin bağlamış olduğu tren yolu hattının özellik ile TCDD’nin yük trafiğinin taşındığı Avrupa Asya hattında olması ve karayolları noktasında bir tane e5 var Asya’yı Avrupa’ya bağlayan otobanımız var ve şu an ikinci bir otoban yapılıyor 3. Köprü Çanakkale köprüsü arasında 3. bir otoban yapılıyor. Bu noktada da yani karayolu taşımacılığı anlamında önemli bir ağa sahip ve yine arkasında İstanbul’daki 3’üncü havalimanı bizim bölgemize doğru yapılıyor. Bu anlamda havalimanının Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı havalimanları arasında olan 3’üncü havalimanının bölgemize yapılıyor olması lojistik anlamında bize güç katıyor. Buda önemli bir artı bizim için ve 5’inci olarak da baktığımızda beşeri sermaye anlamında ileri teknoloji üretebilecek insan gücü anlamında hem mavi yaka hem beyaz yaka anlamında bölgemizde bulunan büyük firmalarımızın olması, uzun yıllardan beri burada üretim yapıyor olması insan gücü anlamında ciddi potansiyel haline geldi. 6. Özellik İstanbul’un dibindeyiz yani bir elimizi uzattığımızda 40 dakika sonra İstanbul’a ulaşabiliyorsunuz” dedi.