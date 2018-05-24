Tekirdağ'a silah kaçakçılığı operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda bazı bir şüphelinin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, Ö.A'nın evinde ve 59 KF 401 plakalı otomobilinde, 9 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız ve yivsiz tüfek, 3 bin 21 fişek, 6 kurusıkı tabanca ve 8 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili Ö.A. ile eşi E.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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