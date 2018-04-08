Tekirdağ'da 18 kaçak yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan yabancı uyruklu 18 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine Malkara Küçük Sanayi Sitesinde bir minibüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta, Bangladeşli ve Pakistanlı 18 kaçağın olduğunu belirlendi.

Kaçaklar, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.