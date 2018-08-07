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Tekirdağ'da 2 kilo 20 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 2 kilo 20 gram esrar ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen E.P'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, E.P'yi C.P. ile uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üstünde yapılan aramada 2 kilo 20 gram esrar, 60 gram bonzai, 10 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucudan elde edildiği ileri sürülen 6 bin 970 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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