Tekirdağ’da 22 Mart Dünya Su Günü kutlandı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından organize edilen 22 Mart Dünya Su Günü, bu yıl Çerkezköy ilçesinde kutlandı. Öğrenci ve ailelerinin yoğun bir şekilde katılım sağladığı Dünya Su Günü etkinlikleri, Çerkezköy ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülferah Güral, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları Nilgün Marmara, Dr. İbrahim İçöz ve İ.Feyzi Ünal, Çerkezköy Belediye Başkan Vekili Uğur Erem, Çevre Gönüllüsü Hakan Dedeoğlu, Çerkezköy Tepe İlköğretim Okulu, Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlköğretim Okulu, Çerkezköy Mevlana İlköğretim Okulu ve Çorlu Bahçeşehir Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa adına TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal yaptı. Ünal sözlerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın Afrin operasyonlarında görevli Mehmetçik’e moral desteği amacıyla, Tekirdağ’ın ilçe belediye başkanları ile birlikte Gaziantep’te olduğunu ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın da 8.Dünya Su Forumunda bulunması sebebiyle aralarında olamadığını belirterek başladı.

"Tekirdağ içme suyu kalitesinde ilk 3 sırada yer almaktadır"

Tekirdağ’da vatandaşın temiz içme suyuna kavuşması için çalışmalarına hız verdiklerini belirten Ünal, "Ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Suyumuzu yer altı kaynaklarından temin ediyoruz. Coğrafyamızın çoğunluğu sanayi bölgesi olması sebebiyle çok fazla su tüketiliyor ve su kaynaklarımız azalıyor. Bu sebeple su kaynaklarımızı korumalıyız. TESKİ olarak artık yer altı kaynaklarından ziyade yüzeysel su kaynaklarından su temin etme yoluna gidiyoruz. İçme suyu havzalarımızı koruyoruz. Abonelerimize temin ettiğimiz suyu en sağlıklı şekilde onlara ulaştırıyoruz. Yaptığımız içme suyu altyapı çalışmaları sayesinde de bu kalitemizi ispatladık. Resmi verilere göre ülke genelinde Tekirdağ içme suyu kalitesinde ilk 3 sırada yer almaktadır" dedi.

"Altyapı olmadan sağlam bir gelecek olamaz"

Altyapıya verilen önemlere de değinen Ünal, "TESKİ olarak abonelerimize temin ettiğimiz içme sularının kullanılması sonrasında oluşan evsel atıksuları da atıksu arıtma tesislerimizde arıtıyoruz. Evsel atıksular il genelinde inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisleri ile standartlara uygun bir şekilde arıtılarak doğaya deşarj edilmektedir. Altyapı olmadan sağlam bir gelecek olamaz. Yaptığımız altyapı çalışmaları neticesinde kayıp kaçak oranımızı da azalttık. Suyumuzu koruyalım. Lütfen suyumuza sahip çıkalım, gelecek nesilleri susuz bırakmayalım" diyerek sözlerine son verdi.

Etkinlikte konuşan Çerkezköy Belediyesi Başkan Vekili Uğur Erem ise, "Bölgemizde bulunan organize sanayinin, özellikle tekstil sektörünün yıllardır yer altı su kaynaklarımızı hoyratça kullanmasından dolayı bugün su sıkıntısı yaşıyoruz. Dünya için değerli olan su, Tekirdağ için de oldukça değerlidir. Geleceğe bırakabileceğimiz suyun devamlılığı şarttır" şeklinde konuştu.