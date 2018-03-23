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Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 3 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Tuğlalı Parkı’nda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından badem, ceviz, mazı ve dut ağaç fidanları dağıtıldı.

Tekirdağ’da 21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 3 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Tuğlalı Parkı’nda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından badem, ceviz, mazı ve dut ağaç fidanları dağıtıldı. 3 bin adet ağaç fidanı kısa sürede tükendi. Fidan dağıtımı sırasında vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa süreliğine izdiham yaşandı.

"Toplam 10 bin tane fidanı halkımızın eli ile toprakla buluşturacağız"
Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, bu yıl içinde toplamda 10 bin fidanın dağıtılacağını belirterek, "Tekirdağ’da Orman Haftası çerçevesinde halkımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Burada 2 bin adet fidan dağıtacağız. Dün Malkara ilçesinde bin adet fidan dağıttık. Etkinliklerimiz fidan dağıtımının dışında, fidan dikim etkinlikleri şeklinde de devam ediyor. Mart ayı içerisinde bu etkinliklerimizi de tamamlayacağız. Geçen hafta 3 STK’mızın katılımıyla Tekirdağ’ın Banarlı mahallesinde 4 bin adet fidan diktik. Önümüzdeki hafta okul öğrencileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Kumbağ’da 2 bin adet daha fidan dikeceğiz. Burada 3 bin fidan daha dağıtmış oluyoruz. Okul bahçeleri için Saray, Çerkezköy ilçelerinde de bin adet fidan önümüzdeki haftalarda dikilecek. Toplam 10 bin tane fidanı halkımızın eli ile toprakla buluşturacağız" dedi.
Bahçesine ekmek için dağıtılan fidanlardan alan Remzi Sancaklı ise "Para olarak değeri pek olmasa da büyük bir jest bu. Bu fidanları dağıtanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Emine Toprakal ise, ağaçların korunması gerektiğini ifade ederek dağıtılan fidanlar için yetkililere teşekkür etti.

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

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Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
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Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
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Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
4 / 6

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
5 / 6

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
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Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

Tekirdağ’da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
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