Tekirdağ'da 30 kaçak yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yurda kaçak girdikleri tespit edilen 30 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'nde devriye görevi yapan Malkara İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler incelemede, araçta kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak girdikleri ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları öğrenilen, aralarında 3 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu 30 Pakistanlı, Malkara Jandarma Bölük Komutanlığı'na götürüldü.

Burada sağlık kontrolleri yapılan ve ifadeleri alınan kaçaklar, daha sonra Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Araç sürücüsü Umut G.(24), gözaltına alındı.

