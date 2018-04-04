HABER

Tekirdağ'da ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Namık Kemal Caddesi'ndeki bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden indirmek istedi. Kediyi indirmeyi başaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.

İtfaiye görevlisinin elinden atlayan kedi, gözden kayboldu.

İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ itfaiye kedi Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.