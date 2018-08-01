Tekirdağ'da bin keklik doğaya bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, Tekirdağ'da 2011 yılından bu yana 12 bin kekliğin doğaya bırakıldığını bildirdi.

Tekirdağ Orman İşletme Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki Kartaltepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda, doğanın yaban hayatı bakımından zenginleştirilmesi kapsamında, bin çil kekliği doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, yaban hayatını koruma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Doğadaki yaban hayvanlarında gen bozulmasının önüne geçilmesi amacıyla tamamen doğal türler doğaya salınıyor. Bu çalışmamızı Süleymanpaşa ilçesi Naip ve Yeniköy mahalleleri ile Şarköy ilçesi Uçmakdere ve Gaziköy mahalleri arasındaki 'Yaban Hayvanı Yerleştirme' bölgesine yapıyoruz. İlimiz bünyesinde bugüne kadar toplam 12 bin keklik salımı yapılmış olup, söz konusu yerleştirme sahası en az 3 yıl ava yasak bölge olarak koruma altına alınacak." ifadelerini kullandı.

Programa, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, dernek başkanları ve mahalle sakinleri de katıldı.

