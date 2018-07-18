Tekirdağ'da bir tırda 33 kilo 700 gram esrar bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da durdurulan tırda 33 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 KN 0300 plakalı tırı, kent çıkışında durdurdu.
Tırda yapılan aramada, 2 spor çanta içerisinde 15 paket halinde 33 kilo 700 gram bulundu.
Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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