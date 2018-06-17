Tekirdağ'da buğday hasadı başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bu yıl erken başlayan kent genelinde toplam 330 bin dekar alanda ekili buğdayın hasadı, 20 gün devam edecek.

Üreticiler, başta Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere 330 bin dekara ekilen buğdaydan güzel hava koşulları dolayısıyla emeklerinin karşılığını alırken, ürünlerinin hasadını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde haziran ayının sonunda yapılması planlanan hasadın 10 gün erken başladığını ve bu yıl verimin arzu ettikleri düzeyde olmadığını söyledi.

Saygı, Tekirdağ'da 330 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını ifade ederek, "Geçen yıla göre bu yıl verimler biraz düşük. Ama üreticimiz çok üzecek kadar bir düşüş yok. Havaların güzel gitmesi halinde buğday hasadı 20 gün içerisinde biter."dedi.

Çiftçi Kadir Özdemir, buğday veriminin düşük olduğunu belirterek, "Havalardan dolayı hasat erken başladı. Bu yıl dönüm başına 450-500 kilogram buğday düşüyor. Geçen yıla göre verimlerde bölge olarak her yerde düşüş var. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Buna da şükür diyoruz." diye konuştu.