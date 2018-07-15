Tekirdağ'da ceset bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eski devlet hastanesinin bahçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Omurtak Caddesi Bahçelievler mevkisinde bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Selami Sabırlı'ya (43) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

