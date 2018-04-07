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Tekirdağ'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi'nde bir kadın ile 6 ve 8 yaşlarındaki iki oğlu evde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kadın ile iki oğlu evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil Sokağı'ndaki Hayati B'ye ait evden bağrışlar yükselmesi üzerine komşular durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları Arda E. (8) ve Erdinç E'yi (6) yerde ölü buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa veya benzeri sert cisimle öldürüldüğünü tespit ettiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Güzel B'nin eşi Hayati B'nin olayın hemen ardından 17 yaşındaki öz kızıyla otomobille olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

Jandarma ve polis zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet marmaraereğlisi Tekirdağ

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