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Tekirdağ'da çocuk istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: - "Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan, üzüntüye ve düşünceye sevk eden çocuk istismarı konusunda birtakım olaylara şahit oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin anneleri ve kadın personeli sol bileklerine mavi kurdele takarak farkındalık yaratmayı hedefledi"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kadın personeli, çocuk istismarı ve ihmali konusunda duyarlılığın artması için mavi kurdele takma etkinliği gerçekleştirdi.

Belediye personeli, çocuklara yönelik şiddet, suistimalin önlenmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için mavi kurdele taktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, bu olayları gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Albayrak, belediye'de çalışan kadın personelin, çocukların istismar ve ihmali konusunda duyarlılığın sembolü olan mavi kurdele ile tüm dünyaya örnek olacak bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan, üzüntüye ve düşünceye sevk eden çocuk istismarı konusunda birtakım olaylara şahit oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin anneleri ve kadın personeli, sol bileklerine mavi kurdele takarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. Bütün Türkiye’nin hislerine tercüman olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini dile getiren Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak artık ülkemizde bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Her türlü yasal tedbirlerin alınmasını, vatandaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz. Tüm kurumların bu konuda yayınlar ve telkinlerle bu konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Özellikle son günlerde yaşanan acı olaylar sonucunda bütün istismarcıları lanetliyoruz ve toplum dışına itiyoruz. Sanıyorum ki Türk adaleti gereken en ağır cezayı verecektir. Bir daha ülkemizde bu tür olayların yaşanmaması diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Mavi Kurdele tekirdağ büyükşehir belediyesi

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