Tekirdağ'da demir hırsızlığı iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizgöller Mesire Alanı'nda demir hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, A.D'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlının geçen ay aynı mevkiden elektrik trafosu çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı.
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