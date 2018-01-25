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Tekirdağ'da deniz suyu 15 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde denizin yaklaşık 15 metre çekildiği gözlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde denizin yaklaşık 15 metre çekildiği gözlendi

İlçe merkezinde deniz suyunun çekilmesini vatandaşlar ilgiyle takip ederken, sahilde yürüyüş yapan bazıları da fotoğraf çekti.

Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Mühendisi Ozan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

Benzer durumun daha önce de yaşandığını anlatan Deniz, ''Lodos ve dolunay nedeniyle denizin 15 metre çekilmesi doğal. Korkulacak bir durum yok. Her zaman dolunay ve lodos olduğunda deniz çekilmesi yaşanabilir. Bu gayet normal bir durumdur. Bunu deprem ve benzeri olaylarla karıştırmak doğru olmaz." diye konuştu.

(AA)

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