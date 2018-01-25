Tekirdağ'da deniz suyu 15 metre çekildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde denizin yaklaşık 15 metre çekildiği gözlendi
İlçe merkezinde deniz suyunun çekilmesini vatandaşlar ilgiyle takip ederken, sahilde yürüyüş yapan bazıları da fotoğraf çekti.
Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Mühendisi Ozan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.
Benzer durumun daha önce de yaşandığını anlatan Deniz, ''Lodos ve dolunay nedeniyle denizin 15 metre çekilmesi doğal. Korkulacak bir durum yok. Her zaman dolunay ve lodos olduğunda deniz çekilmesi yaşanabilir. Bu gayet normal bir durumdur. Bunu deprem ve benzeri olaylarla karıştırmak doğru olmaz." diye konuştu.
(AA)
Kürtler Soçi zirvesinde yer alacak mı?
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki
Salih Müslim paylaştı... Yalan skandalı!
Ali Dede'den kötü haber!
Gelin ile görümce birlikte kaçtı
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Okuyucu Yorumları 0 yorum