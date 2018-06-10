Tekirdağ'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Malkara'dan Doğanköy Mahallesi'ne giden Hasan Güler (80) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Güler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Güler, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

