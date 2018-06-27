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Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNİ SU BASTI Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve ardından kısa süreli dolu yağışı sırasında Ortacami Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı.

Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)

DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNİ SU BASTI
Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve ardından kısa süreli dolu yağışı sırasında Ortacami Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Acil servis ve laboratuvar bölümlerinin bir kısmı suyla kaplanırken, acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Hastanenin giriş katında biriken sular işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler suları tahliye ettikten sonra servislerde temizlik çalışmalarında bulundu.
Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Tekirdağ il merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)

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DÜZELTME - DÜZELTME - "Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek" başlıklı haberimizin 4, 5 ve 6'ncı paragraflarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un soyadı sehven "Yalçıntaş" olarak geçmiştir. Haberimizi düzelterek
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