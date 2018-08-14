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Tekirdağ'da düve dağıtım töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Vali Mehmet Ceylan: - "Bu yıl Tekirdağ'da 150 vatandaşımız, Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandı"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, gençlerin, hükümetin verdiği imkanları en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Bu yıl Tekirdağ'da 150 vatandaşımız, Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandı." dedi.

Vali Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen düve dağıtım töreninde, hükümetin tarımı desteklediğini vurguladı.

Tekirdağ'ın, Türkiye için önemli bir üretim merkezi olduğunu aktaran Ceylan, "Gerek hayvancılıkta gerekse de bitkisel üretimde ilimizde ciddi gelişmeler oluyor. Hükümetimizin sürdürülebilir tarım açısından yürütmüş olduğu projeler çerçevesinde Genç Çiftçi Projesi de gerçekten başarılı bir biçimde yürütülüyor." diye konuştu.

Ceylan, gençlerin projelerle ekonomiye katkı sağladığına dikkati çekerek, "Gençlerimiz hükümetimizin bu önemli desteği ile vatanına hem üreterek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayarak bu imkanları en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Değerlendirmeye de devam edecekler. Bugün de genç çiftçilerimize burada büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu yıl toplam Tekirdağ'da 150 vatandaşımız Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandı." ifadelerini kullandı.

Son günlerde ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı spekülatif atağına da değinen Vali Ceylan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. Hükümetimizin ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve söz sahibi olması için yapmış olduğu atılımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere göstermiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine canla başla birlikte yürüttüğümüz mücadeleyi engellemek isteyenler var. Ama bizim işimiz birlik, beraberlik içerisinde çalışmak, üretmek ve ürettiğimizi satarak güçlü, büyük bir Türkiye ideali yolunda çalışmalarımızı devam ettirmek."

Törenin ardından 20 çiftçiye beşer düve dağıtıldı.

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Dağıtım "Genç Çiftçi Projesi" Tekirdağ

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