Tekirdağ'da elektronik sigara operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 60 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Y. idaresindeki 31 HB 072 plakalı tırla İstanbul'a uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından takibe alınan tırın sürücüsü Mustafa Y'nin, Oğuzhan B. idaresindeki 34 ZZ 1578 plakalı otomobile bir poşet bıraktığı tespit edildi.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada, poşet içinde 60 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Sürücüler Mustafa Y. ve Oğuz B. gözaltına alınarak, Çatalca Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
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