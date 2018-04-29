Tekirdağ'da erkek cesedi bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. 112 ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

