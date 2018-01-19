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Tekirdağ'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 03:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Malkara ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında İbrahim Soysal'a (38) ait evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Tüm apartmanı kaplayan dumandan etkilenen İbrahim Soysal ile Emel (35), Enes (14), Ecrin Soysal (7), Naziye (65), Yaşar Taş (70), Nazire Küçük (68), Onur (30) ve Melek Tetik (27), 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de olay yerine gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

(AA)

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