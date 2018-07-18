Tekirdağ'da fabrika yangını

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ergene İlçesindeki Veli Meşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Yangının haber verilmesinin ardından, olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yeri çevresinde güvenlik önemleri alındı.
Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı çökerken, zaman zamanda patlamalar meydana geldi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, maddi hasara yol açtı.
Olay yerine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler aldı.
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