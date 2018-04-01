Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yakalama kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum