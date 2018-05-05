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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.Y ve M.Y.Ö hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ operasyon Tekirdağ

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