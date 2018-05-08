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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen M.K, M.S, O.A, ve M.A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ operasyon Tekirdağ

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