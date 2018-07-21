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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen İ.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerini tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Tekirdağ

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