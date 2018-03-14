Tekirdağ'da FETÖ/PDY davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma sonunda, örgüte finansal destek sağladıkları ve yöneticilik yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Gazanfer Kaya, duruşmadaki ifadesinde FETÖ ile ilgisini olmadığını öne sürerek, "Benim hiçbir örgüt ile uzaktan yakından ilgim yoktur. Asım ismini çocukluğumdan bu yana kullanırım. Bu bir kod isim değildir. Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock programını da kullanmadım." sözleriyle kendini savundu.

Tutuklu sanık Melih Gülseven ise daha önceki duruşmalardaki beyanlarını aynen tekrarladığını belirterek, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların kuvvetli şüpheli ve ByLock kullanıcısı olmaları nedeniyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.