Tekirdağ'da genç kızın öldürülmesi davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçen yıl 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ü silahla öldürdüğü iddia edilen sanık ile babası hakim karşısına çıktı.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanık Alpaslan İşçan (25) ve Hamza İşçan (52) ile maktul Ayşe Öztürk'ün annesi Sevim ve babası Raşit Öztürk ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Alpaslan İşçan, pişman olduğunu söyleyerek, önceki savunmalarını tekrar etti.

Baba Hamza İşçan da pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Adliye önünde toplanan bir grup kadın, katil zanlısı ile babasına indirimsiz ceza verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Mine Engin Tekay, bugün 19 yaşında katledilen Ayşe Öztürk'e "adalet" istemek için toplandıklarını dile getirdi.

Tekay, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve "iyi hal indirimi" uygulanmamasını talep ettiklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından gruptakiler, bir süre slogan atarak açıklamayı sonlandırdı.