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Tekirdağ’da heykellere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Bisanthe Taş Heykellerine saldırı yapıldı.Tekirdağ’ın Merkez Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan, sahil dolgu alanında bulunan Bisanthe Taş Heykellerine dün gece bazı kişi veya kişilerce saldırı yapılarak heykeller kırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Bisanthe Taş Heykellerine saldırı yapıldı.
Tekirdağ’ın Merkez Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan, sahil dolgu alanında bulunan Bisanthe Taş Heykellerine dün gece bazı kişi veya kişilerce saldırı yapılarak heykeller kırıldı. Heykellere baltayla saldırı yapıldığı tahmin ediliyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Ekrem Eşkinat İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Emniyet güçlerine gerekli bildirimler bulundu. Gerekli işlemlerde başlatıldı” dedi.
Heykelleri kıran kişi veya kişilerin bulunması için çalışmalar başlatıldı.

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